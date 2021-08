“Eu não prometi mais irei fazer a RN 401”. Disse Governadora ao prefeito Eudes em alto e bom som

Uso como empréstimo as palavras de Roberto Shinyashiki, ao afirmar que: “Tudo o que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredite que ele possa ser realizado.”.

Construção de uma nova RN

Na presença do Prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, do Deputado Estadual, Hermano Morais, do ex-prefeito, Hélio Willamy, dos vereadores do município, e integrantes da equipe do governo estadual, na pessoa do secretário de Infraestrutura, Gustavo Rosado Coelho, do Diretor Geral do DER, Manoel Marques, a Governadora Fátima Bezerra, ouviu e acreditou que é possível, o sonho da população guamareense ser realizado.

Fatima afirmou na presença do prefeito e demais representantes nesta terça-feira (17), em reunião na governadoria que: “Eu não prometi mais irei fazer a obra da RN 401 que liga Guamaré ao distrito de Baixa do Meio”.

Parceria firmada

A obra anunciada trata-se de uma parceria da prefeitura do município com o governo do estado, onde será construída uma rodovia nova, ampla, sinalizada e segura.

Toda sua extensão será alargada para que as carretas e os automóveis possam circular com mais segurança, reduzindo o risco de colisões. Será 8 mts de largura por 1 mts de cada lado para acostamento dos veículos.

Governadora visitará Guamaré

Na reunião entre os poderes ficou acertado que município de Guamaré entrará com 30% do total dos recursos, e o governo do estado com 70%.

No mês de setembro, Fatima Bezerra, já antecipou que estará visitando a cidade, atendendo ao convite do prefeito Eudes Miranda para formalizar a parceria na câmara municipal.

Unidos seremos mais fortes

Além do prefeito Eudes Miranda, do ex-prefeito Hélio Willamy, do presidente da Câmara, vereador Diego de Lisete, também participaram da reunião, o Procurador do Município, Mauro Rebouças e os vereadores Edinor Albuquerque, Miranda Júnior, Eliane Guedes, Thiago Luiz, Gustavo Santiago, Carlos Câmara, Manú Nascimento, Leandro Félix, José da Silva (Dedezinho) e Daniel Monte.

A importância da RN

A RN 401 – João Pedro Filho, é de suma importância uma vez que a recuperação total da malha rodoviária é essencial, dada à necessidade de boas estradas, com o fito de garantir condições de trafegabilidade e segurança na via.

A RN é a única rodovia responsável por toda escoação de petróleo e gás, com diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da Petrobrás com destino a Natal, e outros estados diariamente.

O que podemos constatar é que o sonho de anos da população guamareense, está há um passo de ser realizado com o inicio da obra nos próximos dias da construção da RN 401.

Topografia

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, já deu inicio ao levantamento topográfico. O prefeito Eudes Miranda, acompanhou o início do levantamento topográfico para o desenvolvimento do projeto que prevê a construção de uma nova RN.

A iniciativa faz parte do acordo firmado entre a prefeitura e o governo do estado.