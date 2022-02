Eu ouvi o que Gustavo falou baixinho no ouvido do vereador Edinor

Quem estava na sessão solene da leitura anual do prefeito na tarde desta terça-feira (22), no plenário da Câmara municipal, não deixou passar por despercebido à conversa ao pé do ouvido, entre o vereador e líder da oposição na câmara, vereador Gustavo Santiago (SD), e o vereador Edinor Albuquerque (MDB).

Observe que Gustavo fala baixinho para tentar desfaçar do público e das câmaras a conversa. O que ele disse ao pé do ouvido deixou o Galego surpreso e muito pensativo, eu estava bem pertinho e ouvi.

Na próxima sessão ordinária marcada para o dia 08 de março, o leitor vai entender melhor minha observação. Gustavo é habilidoso, inteligente, sabe jogar na defesa e no ataque dentro do campo politico.

Confesso que fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas não custa nada lembrar do que o vereador Gustavo Santiago falou numa sessão ordinária realizada na câmara, sobre o vereador Edinor, em março de 2021.

Ele olhou nos olhos de Edinor e disse que tinha uma grande estima pelo o vereador, que se ele fosse prefeito não o contrataria como advogado, mas deseja e queria ele ao seu lado. “Mas se eu fosse, isto é só uma hipótese, não precisam me crucificar pelo o que eu vou dizer, mas se eu fosse chefe do executivo, eu adoraria ter o vereador Edinor do meu lado, dada a disposição e a capacidade dele de argumentar e defender”. Comentou.

Esse namoro politico entre Gustavo e Edinor faz tempo viu. São adversários políticos de lados opostos, mas se respeitam e se querem bem.

Nota do Blog

Eu vou ficar aqui com o ouvido no chão igual os índios apaches, porque há faro e cheiro que a cavalaria está se aproximando.