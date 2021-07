Eu ouvi o que Hélio falou baixinho no ouvido do vereador Edinor

Quem estava na solenidade de inauguração da praça poliesportiva da comunidade de Lagoa Seca, não deixou passar por despercebido à conversa ao pé do ouvido, entre o ex-prefeito Hélio Willamy, e o vereador, líder do governo na câmara, Edinor Albuquerque (MDB).

Observe que Hélio colocar a mão no ombro de Edinor e fala baixinho para desfaçar do público a conversa. O que ele disse ao pé do ouvido deixou o galego mais feliz do que Pinto no lixo, eu estava bem pertinho e ouvi.

Hoje, dentro do partido do MDB o vereador Edinor é o candidato mais forte a ser indicado para ocupar a cabeça da chapa numa provável eleição suplementar. Edinor é habilidoso, tem o cheiro do povo, mas precisa da mão amiga de Hélio para que seu projeto se concretize.