Eu ouvi o que Gusmão falou baixinho no ouvido do vereador Leandro Felix

A foto não me deixa mentir…

Nossas lentes além de capturar uma boa imagem, captam também um bom áudio e dependendo do ângulo, às vezes até em qualidade de som e imagem de cinema.

Observe aí a expressão no olhar do vereador Leandro Felix ao ouvir atentamente as palavras do procurador da Câmara, o experiente advogado Mauro Gusmão.

A reação no olhar do vereador expressa um sentimento de paz, de ter escutado a mensagem em silêncio, mesmo sem Gusmão ter tido a resposta que talvez esperasse ali…

A boa conversa foi no início dos trabalhos da casa legislativa, nesta terça-feira (7).

Mas aqui pra gente:

Eu ouvi! Por fim,

Pela primeira vez, depois de algumas sessões acaloradas, a Câmara de Guamaré conseguiu realizar uma sessão em paz, longe do campo de batalha dividido entre acusações e defesas.

Há quem afirme: situação e oposição estão caminhando para um entendimento em prol dos interesses do povo.

Deus ouça!

Guamaré precisa de harmonia entre os poderes, paz e de muito trabalho, sem necessariamente o Poder Legislativo fugir do seu papel de cobrar e fiscalizar os atos do Executivo.