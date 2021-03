“Eu queria que os técnicos da secretaria de educação seguissem o bom exemplo dos da secretaria de assistência social”. Disse Vereador Diego Miranda

Em sua fala, nas considerações finais, o presidente da câmara vereador Diego Miranda (MDB), disse em público o que muitos não tiveram ainda a coragem de dizer sobre a falta de ação com realização sobre a pasta da secretaria de educação do município de Guamaré, em especial, sobre o trabalho de seus técnicos.

Diego disse que queria registrar uma felicidade dele, pois sempre ele foi um entusiasta em busca de recursos para o município, mesmo sabendo que Guamaré dispõe de boa arrecadação, e foi uma cidade sempre privilegiada nas receitas devido a produção de petróleo e a refinaria.

Hoje, recebi no gabinete da presidência, uma equipe da secretaria de assistencial, acompanhado da secretária da pasta, Juliana Câmara. Entre os assuntos, foi tratado do fundo da adolescência e do fundo do idoso, a respeito dos 3% do imposto de renda que pode ser repassado para este fundo.

Eu fiquei muito feliz pelo o empenho da equipe da assistência em busca de recursos, isto é algo que já venho buscando aqui desde ultima sessão extraordinária. Tenho visto as secretarias, como por exemplo, de assistência, desenvolvimento rural, e saúde, buscando recursos e transformando esses recursos em obras e benefícios para a população.

Dois prédios da assistência social para servir ao povo estão prestem a serem inaugurados. Elevo esse mesmo empenho a secretaria de desenvolvimento rural com os ótimos resultados através da agricultura familiar, e a secretaria de saúde que está construindo com recurso federal a oficina ortopédica.

Ressalto que os técnicos das secretarias tem que ter essa consciência de buscas por recursos, pois não sabemos o amanhã com a queda de receitas como teve ano passado, e o amanhã ninguém sabe como prever.

Os técnicos da secretaria de assistência são exemplos para o município na captação de recursos federal, e gostaria muito de ver esse empenho, essa ênfase na secretaria de educação do nosso município. Fato que não há.

Eu tenho só esse pedido a fazer… Que os técnicos da secretaria de educação se espelhem no trabalho dos técnicos das secretarias que buscam resultados em tempo. O município ainda é privilegiado, mas chegará a hora que esses recursos irão diminuir.

Já falei aqui mais de três vezes que a plataforma Mais Brasil tá lá com a disponibilização de vários editais para varia áreas, mas… Orgulho-me com o trabalho dos técnicos da assistência, pois tenho acompanhado o empenho na captação de recursos federal para o munícipio.

