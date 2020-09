“Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar”, Disse Bodão

A melodia do Rei Roberto Carlos, revelou o que era apenas especulação nas redes sociais e grupos de whats app.

E na tarde deste domingo (06) se tornou pura realidade.

Vladimir Câmara, mais conhecido como Bodão, aderiu ao grupo politico do ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, que é pré-candidato a prefeito de Guamaré, nas eleições deste ano pelo o partido do SOLIDARIEDADE.

Volta ao grupo

De volta ao grupo político que faz oposição ao governo, o médico foi recebido com festa na casa de Dona Socorro, esposa do ex-prefeito João Pedro Filho, “em memória”, e pelos os amigos do 77 na comunidade de Baixa do Meio.

Em sua fala, Bodão disse que tomou a decisão pensada e correta por entender que Mozaniel é a esperança para Guamaré. Disse ainda que Baixa do Meio é uma comunidade esquecida e que precisa ser lembrada e valorizada pelos os governantes, e não abandonada como vem sendo nos últimos anos. Comentou

Gratidão

Ao blog Wlademir disse ser muito grato ao amigo e ex-prefeito Hélio Willamy, ao amigo, vereador Eudes Miranda, e ao prefeito Adriano Diógenes, pelo tempo que passaram juntos politicamente, porque a amizade continua.

“A Hélio, Eudes e Adriano, minha eterna gratidão… Fiz minha parte, e eles a deles enquanto militei no grupo do MDB, minha decisão foi baseada numa única escolha, e essa escolha foi apostar na candidatura de Mozaniel”. Disse Waldemir

