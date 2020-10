Você já conhece o trabalho do vereador Eudes de Mundinho (MDB), candidato a reeleição que não pode parar. Guamaré́ conhece o compromisso e a competência de um homem que sempre teve as reivindicações do povo como prioridade de seu mandato.

Este vereador o povo conhece, o povo confia!

(Visited 1 times, 1 visits today)