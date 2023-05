Eudes e Tiago de Berg: uma amizade acima de qualquer ideologia política?

Penso que sim, mas o que de fato chama mais atenção nesta amizade entre o vereador Tiago de Berg e o Presidente da Câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda, mesmo sendo hoje adversários políticos? Há quem afirme que é a reciprocidade e o respeito mútuo de uma para com o outro.

Logo após a sessão ordinária desta terça-feira (16), nossas lentes registraram um abraço apertado, verdadeiro, com cheiro de saudade entre os edis. Coisa rara de se ver na Casa do Povo, desde o dia em que Tiago anunciou o rompimento politico com a base do governo.

A amizade entre estes dois homens públicos chama atenção por sua verdade, muito embora caminhando agora em lados opostos da política, os dois sentiram o peso da decisão, mas a boa relação não foi afetada.

Tiago votou em Eudes para Presidir a Câmara Municipal duas vezes, e tem sido retribuído com o devido respeito. O galego é diferenciado!

Confesso que quando registrei este momento entre os dois amigos, de logo me recordei do grande sucesso do meu cantor preferido, Raimundo Fagner: “Quando penso em você, fecho os olhos de saudade…”