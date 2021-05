Eudes Miranda assina adesão ao projeto “Prefeito Amigo da Criança”

Dentro da programação do Fórum Municipal do “18 de Maio”, o prefeito Eudes Miranda assinou o termo de participação junto ao Programa “Prefeito Amigo da Criança”, iniciativa da Fundação ABRINQ.

O programa tem como finalidade: mobilizar, valorizar e assessorar tecnicamente a gestão que assume a criança e o adolescente como prioridade no desenvolvimento de políticas públicas, através de planos de ação voltadas à defesa e efetivação de seus direitos.

O prefeito designou a secretária de Assistência Social, Juliana Câmara para conduzir o processo, na condição de articuladora no projeto no município. Em sua fala, ela destacou que a estratégia vai ajudar o município a fortalecer, priorizar e qualificar as políticas públicas em prol das crianças e dos adolescentes.

Na gestão do ex-prefeito Hélio Willamy, Guamaré recebeu o primeiro prêmio “Município Certificado Selo Unicef”. A premiação internacional foi um reconhecimento a articulação das políticas públicas locais, na primeira infância.

