Eudes Miranda: De filho de pescador a vereador e presidente do poder legislativo de Guamaré

O atual presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB), conseguiu conquistar com trabalho, uma importante representatividade no município e a nível estadual. O filho do pescador Raimundo Nonato, mas conhecido por seu Mundinho, foi o candidato eleito pelo o povo, e o mais votado nas ultimas três eleições em Guamaré.

Sendo o maior campeão de votos alcançando uma marca histórica no legislativo. Resultado alcançado através do trabalho prestado a seus munícipes como cidadão e vereador.

Eudes foi eleito chefe do poder legislativo por dois mandatos, e ao longo do período colocou em prática importantes ações fazendo com que a Casa do Povo se tornasse destaque em transparência e acesso a informação.

Uma gestão marcada por um recorde de devolução de recurso público, chegando à casa dos R$ 7 milhões devolvidos nos dois biênios a prefeitura. O dinheiro foi fruto do resultado de economias de verbas feitas ao longo do ano para ser investido em importantes obras no município que beneficia diretamente a população.

A atitude do presidente é considerada um marco na história do legislativo até por opositores. Eudes faz uma gestão baseada no diálogo, na transparência e na responsabilidade com o dinheiro público. Isto demonstra que o presidente é alinhando com sua Mesa Diretora, vereadores, servidores da casa e a população, quando ouve e é ouvido por ele.

Ao assumir o comando da casa das leis, ele montou uma equipe comprometida com o dever público, capacitou os servidores, fez todo processo de digitalização de arquivos da Casa e da sua gestão, atualizou o portal da câmara com todas as leis, requerimentos e projetos de leis propostos pelos vereadores.

Foi também nesta gestão de Eudes que as sessões legislativas e licitações passaram a ser transmitidas ao vivo e em tempo real através do portal e das mídias oficiais da câmara e dos blogs e rádios parceiros deixando o povo informado de todas as discussões no plenário do poder legislativo Guamareense.

Está concluindo a maior ampliação e reforma de toda estrutura do prédio da câmara municipal nunca vista antes. Uma obra que está modernizando e ampliando o plenário e demais dependências, Adquirido novos computadores, Notebooks, Ar-condicionado e centrais de Ar, ainda com aquisição de nova mobília.

O presidente investiu em novos aparelhos, tela de projeção, microfones e periféricos de som, para modernização do novo plenário, tudo isso com o intuito de propiciar um ambiente cada vez mais agradável confortável e de qualidade para a população que acompanha os trabalhos da casa do povo.

Eudes conclui sua gestão afrente da décima terceira legislatura da Câmara municipal de Guamaré com todos os pagamentos de servidores e fornecedores quitados, ainda realizou concurso público, homologou e está convocando os aprovados, um orgulho para os vereadores, servidores e a população em geral.

Em janeiro de 2021 a câmara municipal recebe os novos 11 vereadores eleitos pelo o povo para o mandato 2021/2024 com tudo novo, da mobília a toda estrutura.

As portas do gabinete do vereador estiveram sempre abertas à população, instituições e entidades assistenciais. Durante seu mandato as instituições foram ouvidas, puderam dialogar sobre suas atividades e até dificuldades do dia a dia.

Sua marca de caráter, competência e responsabilidade lhe credencia como legitimo representante do povo, quando alguns opositores ainda não acreditavam que um simples filho de um pescador, hoje vereador e presidente da câmara, seria sequer capaz.

Sempre que se renova a Mesa Diretora do Parlamento se reacendem novas expectativas, trazendo à comunidade a presença do Legislativo, tão decisiva à democracia.

O trabalho de Eudes a frente da câmara lhe torna como um forte candidato a reeleição de presidente, E aqui pra gente… Com esses números favoráveis eu fico na torcida que os demais vereadores entrem em consenso para reconduzir o galego à presidência.

Um presidente que tem trabalhado com seus pares em parceria com o poder executivo, sendo independente e harmônico para trazer para Guamaré, os resultados daquilo que aspiram legitimamente seus dirigentes.

De filho de um pescador a vereador e atual presidente do poder legislativo, lhe deu a este homem simples e sem vaidade, a oportunidade de ensinar e aprender. Tendo como principal objetivo de agente público pensar no coletivo, na busca sempre de progresso para todos.

Nota do Blog

Aqui pra gente…

O galego filho de pescador, hoje vereador e presidente do legislativo sempre guardou seus princípios, sabe o que já passou na vida para chegar onde está hoje.

É sem duvida um vereador amigo de todos. E tudo para dar voos mais altos em prol daqueles que mais precisam dele, o povo!

