Eudes Miranda: Guamaré tem um Prefeito que há 11 meses paga o salário antecipado aos servidores públicos

A Prefeitura de Guamaré, por determinação do Prefeito Eudes Miranda, anunciou a antecipação do pagamento dos salários aos servidores municipais, referentes ao mês de Novembro, que já está sendo pago nesta quarta-feira, dia 24.

De modo que está sendo creditado nas contas dos servidores dentro do mês trabalhado, aquecendo as vendas do comércio local.

Desde quando assumiu a administração municipal em janeiro deste ano, o Prefeito Eudes Miranda, vem cumprindo rigorosamente o calendário de pagamento.

Como tem frisado, este é um compromisso assumido com os servidores municipais que vem atendendo rigorosamente por reconhecer, também, a importância da circulação de recursos na cidade movimentando a economia do munícipio.