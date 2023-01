Eudes Miranda: Um político do povo que escreve com trabalho a sua própria história

Não é por acaso que o Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda, tem conquistado o respeito dos seus pares. Em dezembro do ano passado, mais uma vez eleito pela maioria dos vereadores para comandar a casa do povo pelos os próximos dois anos.

A votação dos colegas na última eleição da mesa diretora da câmara reflete que o parlamento de Guamaré está em boas mãos. Eudes é um tipo de vereador que faz parte da bancada do governo, mas quem o conhece, bem sabe que ele não abre mão de fazer as cobranças ao Executivo em prol do povo.

Em sua gestão como presidente, Eudes Miranda fortaleceu o Portal da Transparência e a Controladoria-Geral da Câmara. Passou a transmitir as sessões ao vivo pelas redes sociais da instituição e regulamentou o ponto eletrônico, dentre outras ações vistas como positivas.

Um jovem politico que escreve sua história politica com trabalho e respeito ao povo, aos seus aliados e amigos, trabalhando dia e dia noite para atender as reivindicações da população que precisa da Câmara Municipal.

O presidente Eudes retribui com exemplos o voto de confiança que recebeu do eleitor, assim como dar respostas aos órgãos de controle e fiscalização dos gastos públicos.

Aqui pra gente… Quem escreve com muito trabalho sua própria história politica não se perde no caminho.

O Galego vai longe, escrevam aí!