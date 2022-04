Eudes Miranda: Um vereador presidente do povo, de sorriso largo e coração bom!

O vereador e atual presidente da câmara de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), vem conseguindo escrever com trabalho e dedicação sua história a frente do poder legislativo com ações e realizações jamais vista na casa do povo.

Quem colhe os frutos deste trabalho prestado é a própria população Guamareense, mas nada seria possível sem a ajuda de seus pares, que tem um papel fundamental e importantíssimo para que as ações aconteçam.

Não é atoa que o vereador foi eleito em seu primeiro mandato com uma votação histórica, e reconduzido mais duas vezes a câmara como o candidato mais votado. Tudo isto, é fruto do trabalho prestado ao povo da sua cidade que ele escolheu para viver e criar seus filhos.

Eudes Miranda foi o único presidente do poder legislativo que devolveu milhões a prefeitura, para que fosse investido em obras para a população. Há quem afirme que nesta gestão ele repetirá o feito.

Os recursos devolvidos foram resultados de economias de verbas públicas ao longo do exercício de seus dois mandato como presidente da câmara.

Eudes sempre teve zelo com a coisa pública, e torna transparente todos os atos da câmara.

Entendo que a atuação de um parlamentar se mede pelo seu compromisso com o povo, e por sua capacidade de desempenhar sua função.

Eudes como presidente conseguiu resgatar a cidadania da casa legislativa, e aproximou mais o povo da câmara com os trabalhos desenvolvidos.

Um presidente que vem mantendo o diálogo com o prefeito Arthur Teixeira, com os vereadores da base do governo e da oposição.

As portas de seu gabinete estão sempre abertas para receber aqueles que mais precisam de sua ajuda e atuação… O povo!