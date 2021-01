Eudes tem a oportunidade como PREFEITO de ser lembrado

O prefeito interino de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), tem a oportunidade de colocar em prática o bem que ele sempre teve pelo o servidor público. Pelo o desenvolvimento do crescimento sustentável da categoria, e melhoria na qualidade de vida das famílias de cada um colaborador, cumprindo a Lei 690/2016 – que dispõe sobre a implantação do PCCS.

O projeto de Lei foi enviado pelo o poder executivo à câmara municipal em sessão ordinária, no dia 30 de junho de 2016. Os vereadores discutiram e aprovaram por unanimidade, e foi sancionado em 04 de julho de 2016, pelo o então prefeito Hélio Willamy, e implementado em 1º de janeiro de 2017.

Há décadas que os servidores do município de Guamaré não têm seus salários reajustados. O Plano de cargos, Carreira e Salários dos Servidores, prometido em cada campanha eleitoral, e nas assembleias que os gestores participaram deveria já ter sido implantado pelos os prefeitos que passaram ao longo desses anos pela prefeitura.

Temos acompanhado de perto a luta dos servidores como motoristas, asg, porteiros, agente administrativo, técnicos de enfermagem, pedreiro, dentre outros. A saga destes pais de famílias mais parece com o filme à espera de um milagre.

É visível a tristeza com a desvalorização destes profissionais de linha de frente, que faz do setor público no município funcionar e se desenvolver. O sindicato SINDSERG tem sido incansável na luta em busca de ser concretizado.

O PCCS é um sonho que dura há anos e o atual prefeito Eudes Miranda, tem a oportunidade de mudar a história com a vontade e coragem que sempre teve, desde que entrou na vida pública, porque recurso e tinta na caneta do galego, ele tem de sobra.

O portal tomou conhecimento que uma reunião foi agendada esta semana com o prefeito Eudes Miranda e o Sindserg. A esperança é que ele seja sensível aos anseios, e as reivindicações de quase 700 servidores efetivos, tirando da gaveta a lei 690/2016, e colocando em prática para que seu nome seja sempre lembrado pelos os servidores.

(Visited 111 times, 111 visits today)