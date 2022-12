Ex-juiz pede prisão de Moraes em ação no Superior Tribunal Militar

Conhecido por já ter pedido a prisão do apresentador William Bonner, o ex-juiz Wilson Issao Koressawa protocolou na noite desta quinta-feira (8) uma ação criminal pedindo a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A ação foi protocolada junto ao Superior Tribunal Militar (STM) e as petições não estão disponíveis para consulta.

Koressawa, que já atuou como advogado, coleciona histórico de pedidos judiciais considerados por juízes como “confusos”, que incluem teorias conspiratórias e fake news. Apesar de já ter integrado mais de um órgão do Poder Judiciário, o ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá e hoje promotor de Justiça aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), tem fama de não demonstrar conhecimento técnico necessário para a atuação de advogado, conforme informações do site Jusbrasil.

