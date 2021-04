Ex-Prefeito Adriano Diógenes emite nota de pesar pelo o falecimento de Seu Júlio Mendes

Recebo com enorme pesar a noticia do falecimento do meu amigo Júlio Mendes de Siqueira, mas conhecido como Seu Júlio, ocorrido agora a pouco no hospital Walfredo Gurgel em Natal.

Seu Júlio foi vitima de um acidente doméstico há quase dois meses, ocasionado por um incêndio numa residência no centro da cidade em Guamaré.

Um herói que se dispôs a ajudar sua vizinha e amiga Andréa, quando os dois foram vitimas de uma explosão no interior da casa.

Idoso com 71 anos ele lutou o quanto pôde, mas teve 80% de queimaduras em seu corpo, e se recuperava em Natal.

Hoje não resistiu aos ferimentos e foi para perto do pai celeste, deixando uma família e muitos amigos.

Seu Júlio foi um homem simples, reservado, pai, avô e esposo, um cidadão de uma conduta irrepreensível, sempre cordial a todos o que muito gratificou aqueles que conviveram com ele.

Neste momento de profunda dor, manifestamos nossos sentimentos de pesar, e de solidariedade aos seus familiares e amigos pela irreparável perda.

Adriano Diógenes

