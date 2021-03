Ex-Prefeito Adriano emite nota de pesar pelo o falecimento de Seu Dionísio

Lamento com enorme pesar o falecimento do meu amigo Dionísio Tertuliano, mas conhecido como Seu Dionísio, ocorrido na manhã de hoje (25), na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

Seu Dionísio prestou relevantes serviços ao município, um homem de uma conduta irrepreensível, de espirito público e sempre cordial a todos.

Foi um ser humano detentor de gestos marcantes sempre na busca da convivência pacifica e honrosa, o que muito gratificou aqueles que conviveram em seu tempo.

Neste momento de profunda dor, manifestamos nossos sentimentos de pesar, e de solidariedade aos seus familiares e amigos pela irreparável perda.

Adriano Diógenes

