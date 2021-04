Ex-Prefeito de Guamaré Adriano Diógenes manifesta pesar pela morte do servidor público Décio

O ex-prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, lamentou a perda precoce do servidor público, Valdécio Azevedo de Moura, aos 51 anos, ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (28).

Ele teve problemas de saúde nos últimos dias e acabou sendo internado no Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde se recuperava da doença, mas não resistiu e faleceu vitima da Covid-19.

Nota de Pesar

Lamentamos profundamente a perda precoce do amigo e exemplo de servidor público Décio de Raimundo Moura, como era mais conhecido. Um cidadão honrado que prestou relevantes serviços ao município de Guamaré.

Era uma pessoa muito querida entre os servidores da Secretaria Municipal de Agricultura do Município, onde prestava seus serviços como motorista do caminhão do PAC.

Morador do assentamento Umarizeiro ele sempre foi um cidadão cordial a todos. Amava ir para o trabalho cedinho todos os dias, e quando retornava contava com orgulho o bem que queria aos amigos e a família.

Décio foi detentor de gestos simples e marcantes, o que muito gratificou aqueles que trabalharam e conviveram com ele.

Neste momento de profunda dor, manifestamos nossos sentimentos de pesar, e de solidariedade aos seus familiares e amigos pela irreparável perda.

Adriano Diógenes

