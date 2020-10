Ex-prefeito Hélio emite Nota de Pesar pela partida do PM e vereador Sub Carlos

A Segurança Pública do RN, e a Política de Guamaré estão de lutos, e nós compartilhamos o pesar e a saudade que sentimos do nosso estimado vereador Sub Carlos, como era mais conhecido, que agora encontra nos braços do Pai.

A coligação “Esperança Renovada”, em nome do candidato a prefeito Hélio Willamy, suspende a agenda de campanha pelos próximos três dias em luto pela partida do vereador, que era candidato à reeleição pelo o Solidariedade.

Nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor e saudade.

Hélio Willamy

