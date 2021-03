Ex-prefeito Hélio emite Nota de Pesar pela partida do Seu Dionísio

É com enorme pesar que recebi a noticia do falecimento de Seu Dionísio Tertuliano, ocorrido na noite de hoje (25), em Baixa do Meio, onde ele residia com sua família.

Lembro-me de toda uma amizade construída pelos laços da função, e se tornando verdadeira pelos momentos que tivemos juntos ao longo dos anos. Sua alegria e disposição sempre chamou atenção.

Um homem que deixa um legado de coragem e luta pelo desenvolvimento do povo que representou como vice-prefeito, e como ser humano. Sua casa sempre foi de portas abertas para receber todos.

Neste momento de dor e saudade quero me solidarizar, e prestar minhas condolências aos seus familiares e amigos.

Hélio Willamy

(Visited 55 times, 55 visits today)