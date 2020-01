Ex-prefeito Hélio Willamy faz aniversário hoje

Hoje, é um dia especial para os guamareenses que registram, e parabenizam por mais um ano de existência o ex-prefeito Hélio Willamy. Ele comemora esta data impar ao lado de sua família, amigos e a militância fazendo politica e jogando bola, e merece coros de parabéns por dedicar a maior parte de sua vida as causas públicas.

Hélio já foi vereador, presidente da câmara, e prefeito por duas vezes, deixando um legado no coração de cada cidadão que acreditou em seu governo. Que as conquistas do passado lhe tragam à lembrança, não só alegrias, mas também a força e o entusiasmo para superar eventuais obstáculos, e programar os mais importantes projetos para o futuro.

Hélio Willamy é irmão do vereador e atual presidente da câmara, Eudes Miranda, em seu segundo mandato na vida pública, Eudes se destaca pela humildade que lhe é peculiar, e conduta positiva na defesa e valorização do poder legislativo, e de cada cidadão guamareense.

Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, trazendo serenidade, equilíbrio e sabedoria, que lhes darão a receita ideal de como viver a vida, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer. Que Deus ilumine seus caminhos para que prossiga na trilha do bem, respeitando a todos sempre pautado na humildade, e na força de vontade de sempre fazer o bem.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

