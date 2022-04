Ex Presidente do diretório do PSC de Guamaré não perdeu, entregou!

O presidente do Diretório Municipal do PSC em Guamaré, Mário Antônio da Silva Marques, mas conhecido na cidade como Marujo dos Projetos, embora tenha sido divulgado suposta destituição ocorrida no ultimo mês de março pelo diretório estadual, na verdade ocorreu que Mário procurou o diretório estadual para entregar a presidência a um aliado que teria usado o partido para entrar com ação eleitoral, pessoa que vamos divulgar em breve, acontece que o presidente estadual Coronel Azevedo, ficou para analisar o nome, decidindo por Nilson Kennedy que já fazia parte do diretório na função de tesoureiro.

O fato ocorreu segundo foi apurado e afirmado pelo diretório estadual que Marujo não se sentido confortável com o ingresso de uma ação eleitoral patrocinada sem sua ciência, teria dito ao Coronel que entregasse o partido aos mentores da ação, pessoa que o blog está apurando para divulgar em breve, inclusive a conversa de Marujo e o diretório estadual do PSC está guardada, e será enviada ao blog e também divulgaremos aqui neste espaço.

José Nilson da Silva Barbosa, mas conhecido como Nilson Kennedy, assumiu a presidência do PSC, e desde sua posse tratou de desvendar quem está por trás dessa ação que visa difamar filiados do partido PSC, e o uso do partido por pessoas que não são do diretório, fato que segundo ele entregará com detalhes ao blog como tudo que ocorreu.

Nilson Kennedy que era tesoureiro e hoje presidente afirmou que na eleição suplementar para prefeito de 2021 o partido não se posicionou oficialmente por candidatura, daí sua escolha ocorreu por vontade própria após analisar os candidatos, e que sua posição política foi decidida exatamente devido o partido ter ficado fora da disputa. Nilson ainda destacou que o diretório municipal se organizará e estará pronto para novas eleições, inclusive desse ano. Nilson afirmou, ninguém do diretório sabia dessa ação, nem mesmo Marujo.

O blog havia publicado uma matéria sobre o assunto, mas resolvemos ouvir outros lados e estamos esclarecendo os fatos como foram colhidos, embora o Marujo tenha silenciado de sua saída a mais de 30 dias, hoje ele está procurando divulgar os fatos e da publicidade exatamente por motivos que também vamos divulgar, esses que estamos apurando que compreende um jogo em que foi usado o partido PSC sem que ele tenha participado da eleição municipal, então, logo logo estaremos publicando nomes e pessoas envolvidas e mais fatos sobre o uso do PSC para ingressar com ação eleitoral e quem esta por trás de tudo isso, e que Marujo precisa esclarecer após ouvir parte do que ele mesmo disse no diretório estadual, e porque ele pediu para entregar o partido a outra pessoa que é o suposto mentor da ação e outros envolvidos, estamos apurando tudo!

Aguardem!