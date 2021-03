Ex-vereador Edinho de Moacir faz aniversário hoje

Ainda a tempo, quem faz aniversário hoje (05), é o ex-vereador de Guamaré, e atual secretário de transporte e trânsito, Edinho de Moacir, como é mais conhecido no município.

Ele merece deste espaço, dos seus familiares, amigos e correligionários, e do povo guamareense por mais uma importante data em sua vida coros de parabéns.

Como vereador Edinho foi um parlamentar atuante, é um politico inteligente e bem articulado, tem portas abertas no legislativo e executivo. No mandado, conquistou avanços que beneficiam até hoje seus munícipes.

A sua esposa, a assistente social Eliane Guedes, ele entregou o bastão da câmara, e ela não desperdiçou. Foi eleita e reeleita vereadora com votação expressiva. Até agora, ela vem dando conta do recado.

Como secretário, ele tem trabalhado na área de transporte bem como quando exerceu com dedicação o cargo de vereador na Câmara Municipal por três mandatos.

Que as conquistas do passado lhe tragam à lembrança, não só alegrias, mas também a força e o entusiasmo para superar eventuais obstáculos, e implementar os mais importantes projetos para o futuro com a coragem e a força de um Leão.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

