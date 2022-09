Ex-vereadora Lisete Negreiros tem conta no Instagram e Facebook Hackeada por golpistas

A ex-vereadora e professora Lisete Negreiros, teve suas contas no Instagram e facebook hackeadas na noite desta segunda-feira (26). Os golpistas passaram a usar seu perfil para pedir dinheiro e fazer Pix através de suas redes sociais.

Ela pede aos amigos, seguidores e conhecidos que ninguém faça depósito e fiquem em alerta, para que não caiam nesse golpe. Lisete informou que todas as providências já estão sendo tomadas.

Lisete já acionou as forças de seguranças e o serviço de inteligência para resolver o caso, e informou o fato ao próprio instragram e facebook.

“Meus amigos, informo que meu instagram e facebook foram hackeados por golpistas. Estão usando minha conta para extorquir as pessoas. Não retornem, não mandem mensagem e nem Pix. Todas as providências estão sendo tomadas, para que eu possa recuperar em tempo minhas contas”. Comentou Lisete no grupo de WhatsApp

Os agentes já caíram em campo para identificar os golpistas, e colocar atrás das grades estes criminosos, que vem invadindo as contas dos usuários causando um prejuízo irreparável.

Nota do Blog

Perfis no instagram e facebook viraram alvos de criminosos que se utilizam de um arsenal de técnicas para roubar as contas, e induzir seguidores a fazerem transferências, geralmente por Pix.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, o recomendável é ativar a verificação de duas etapas do Instagram e confirmar o endereço de e-mail da conta.

Depois disso, a pessoa não deve enviar nenhum código para os criminosos e nem acreditar em hipótese alguma em promoções “extraordinárias”.