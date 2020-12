Exclusivo: Bomba no cenário politico sobre a eleição da presidência da câmara em Guamaré

Já estou sentindo o cheiro da pólvora!

Eu sou uma daquelas pessoas que forma opinião cujas mãos começam a coçar, cuja língua tenta fugir de dentro da boca, cujo peito não lida nada bem com o silêncio quando de trata de eleição para presidência da câmara de vereadores.

Eu disse que eu estava com o ouvido no chão e de plantão, mas quase ninguém acreditou. Tenho uma noticia quente, quentíssima sobre a eleição da presidência do poder legislativo.

Aguardem só um pouquinho que vou acender o pavio pra publicar.

(Visited 1 times, 1 visits today)