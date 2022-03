Execução à bala na comunidade do Quilombo em Guamaré

Inicio de manhã movimentada na área policial. Agora apouco foi registrado um homicídio com característica de execução à bala na comunidade do Quilombo, distrito de Guamaré. A vítima de 24 anos já foi identificada e morta com vários de disparos de arma de fogo.

Segundo a esposa da vitima, ela não soube informar a autoridade policial quantas pessoas adentraram na residência, e nem o veiculo usado, mas afirmou que estavam encapuzados.

A esposa foi poupada pelos os criminosos, depois dela implorar para deixá-la com vida. Neste exato momento a Polícia Militar realiza varias diligências na região em busca dos autores do homicídio.

Muitos curiosos estão no local em busca de noticias.

Ainda não se sabe os motivos que levaram a execução da vítima, tendo em vista que o casal fazia apenas três meses que estavam morando na comunidade.

A 5ª Regional da Polícia Civil de Macau já foi informada da ocorrência, e dará inicio as investigações. A PM isola o local até achegada do ITEP para realizar os procedimentos de praxe.