Exclusivo: PM de Guamaré localiza carro envolvido no homicídio de Gilene e prende um dos suspeitos

Chega à informação ao blog que a Policia Militar de Guamaré, coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, com o apoio de vários policiais, acabam de encontrar numa estrada carroçal próximo ao assentamento de Sebastião Andrade, o veiculo suspeito de modelo Gol e de cor Branca, envolvido no homicídio do eletricista Gilene Cardoso, ocorrido na noite desta quarta-feira (21), em Baixa do Meio.

Um dos suspeitos acaba de ser preso pela policia dentro do mato depois de abandonar o veiculo. Outro conseguiu fugir, mas a PM está realizando buscas.

Os agentes ainda estão no matagal e o clima ainda é tenso no local, pois os PMs estão numa operação deste a noite de ontem, para dar em tempo uma resposta a população.

Aguarde matéria completa.