Exclusivo: Policiais da 1º CIPM acabam de localizar material furtado da eólica de Jandaira

Um grupo criminoso fez um roubo milionário na madrugada da ultima terça-feira 14, em um parque eólico na cidade de Jandaíra.

Estima-se que foram quase R$ 2 milhões em equipamentos levado pelo grupo.

Desde o primeiro momento que vários policiais caíram em campo na tentativa de prender os acusados, e recuperar todo material subtraído da empresa.

O blog recebeu agora a pouco a informação que o material foi encontrado pela PM abandonado dentro da mata.

Segundo o Subtenente da PM – Jhonny Cruff, há suspeita que homens que vigiava o material fugiram do local para dentro do matagal com a chegada dos agentes de segurança.

O clina neste exato momento é tenso, a escuridão dificulta a operação! Aguarde mais informações a qualquer momento.