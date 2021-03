Exclusivo: “Politica limpa se faz com trabalho”. Afirma Arthur Teixeira

Abrindo a área de entrevistas no blog Guamaré em Dia, uma conversa sem pressa com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Arthur Teixeira. Um gestor jovem e determinado, que não gosta de cadeira fria, mas de acompanhar de perto o andamento das obras, de ouvir e ser ouvido para melhor prestar um serviço a população.

Aqui, durante uma hora, ele fala dos desafios de administrar a secretaria de obras, uma das pastas mais importante do governo, e suas peculiaridades. Arthur respondeu com segurança e firmeza todas as perguntas com exclusividade a este canal de noticia feitas pelo o editor do blog.

Eis a entrevista:

Blog Guamaré em Dia: É um desafio assumir a pasta da secretaria de obras?

Secretário Arthur Teixeira: Sim, um grande desafio, mas com trabalho, dedicação, empenho, responsabilidade e trabalho em equipe, conseguiremos alcançar os objetivos de atender em tempo as reivindicações da população, e as demandas interna e externas da secretaria de obras.

Durante 10 anos trabalhei com clientes super exigentes, que cobravam cada detalhe de suas obras particulares. Sinto que o povo de Guamaré é tão exigente quanto e isso é desafiante em inúmeros níveis. Mas confio que da forma que estamos implantando a gestão das equipes, iremos produzir muito mais para o município.

Blog Guamaré em Dia: Como está o município no quesito de infraestrutura?

Secretário Arthur Teixeira: A verdade é que a população de Guamaré sabe os problemas que o município enfrenta em termos de infraestrutura. O governo nesse momento planeja os pontos a serem focados em todas as esferas que contribuem diretamente com o crescimento econômico e cultural da cidade.

Nos últimos 10 anos houve um crescimento exponencial em toda a estrutura do município, mas ainda há muito que se fazer e a população é parte fundamental nesse processo. É dela que vem os anseios fundamentais e isso jamais deve ser ignorado.

Blog Guamaré em Dia: A população tem sido ouvida e atendida pela secretaria de obras?

Secretário Arthur Teixeira: Há de se pensar duas vezes se de fato queremos abranger a comunicação da secretaria com o povo. Num primeiro momento qualquer secretário diria que não, pois já não basta todos os problemas internos para se resolver, expuser os mesmos a população complicaria bem mais.

Penso que para mim é necessário tornar a população os olhos e ouvidos da secretaria de obras, pois não temos medo de ouvir solicitações e reclamações, levando em consideração que, o filtro técnico do Secretario e da sua equipe, juntamente com a coordenação geral do executivo é quem dita os passos. Acredito que a cultura que deve ser implantada é a de servir as pessoas, onde de forma recíproca, a população nos serve com paciência, compreensão e sabedoria. É uma via de mão dupla.

Blog Guamaré em Dia: Como está o andamento das obras?

Secretário Arthur Teixeira: Se fôssemos entregar um relatório do que estamos fazendo a população, ele se resumiria em alguns pontos importantes: Em primeiro lugar, mantendo o foco em concluir todas as obras que estavam inacabadas na gestão anterior, e as que foram iniciadas nessa gestão.

Temos pelo menos 6 obras em andamento que são de extrema importância para o município e vão garantir benefícios em diversas áreas de atuação, sejam elas lazer, saúde, educação e agricultura.

O prefeito Eudes Miranda com muita responsabilidade, soube dosar financeiramente o início de novas obras, sem prejudicar as que estão em andamento. Acompanhar todas essas obras simultaneamente necessita de uma atenção especial de toda equipe.

Vale lembrar que em todas as obras do município, e isso precisa ficar bem claro, toda a equipe da secretaria busca as melhores soluções técnicas durante todo o período de execução. Qualquer dúvida, seja da população ou de parlamentares, a secretaria de Obras estará pronta para responder, e obviamente, é na secretaria o ambiente para colher as respostas.

Blog Guamaré em Dia: Há prioridade nessas obras?

Secretário Arthur Teixeira: Sim, a nossa prioridade é entrega-las. Também posso afirmar que paralelo a isso, o Prefeito Eudes Miranda tem solicitado um plano de manutenção na cidade, de acordo com prioridades pré-estabelecidas. Estamos priorizando a saúde, realizando em algumas semanas uma manutenção no Hospital Manoel Lucas de Miranda e focando no sistema de esgoto da cidade em suas inúmeras necessidades, além de priorizar a limpeza urbana.

Tudo isso envolve a condição sanitária atual decorrente do COVID-19. O nosso problema de abastecimento de água não foi esquecido, na verdade, é nesse problema que há a maior dedicação de estudos de viabilidade.

Blog Guamaré em Dia: Qual o tamanho do desafio da secretaria de obras?

Secretário Arthur Teixeira: Posso afirmar que é um desafio muito grande, confesso, assim como é para todas as pastas. É necessário foco e muita, mas muita proatividade e prontidão.

Ainda bem que somos servidos por verdadeiros homens de batalha, prontos a vestir a camisa do município e demonstrar o seu amor a terra com serviços que muitas vezes são extremamente difíceis, e completamente invisíveis.

Por isso mesmo, tenho um apreço especial por toda a equipe de limpeza urbana e de esgoto. Apesar de observar que uma parte da população ainda não colabora com a limpeza, jogando lixo nas ruas, nas praias e no sistema de esgoto, tenho para mim que a melhor inspiração para mudar essa cultura é observar quem está diariamente limpando os ambientes mais insalubres, essas pessoas não são vistos, mas merecem os aplausos da população, pois sem elas teríamos complicações tanto na questão de saúde, como com o meio ambiente.

Blog Guamaré em Dia: A pavimentação chegará a todas as ruas e localidades do município?

Secretário Arthur Teixeira: Sim! Se Deus quiser, queremos pavimentar muitos acessos as comunidades, queremos melhorar a condição de abastecimento de água, queremos aprimorar a limpeza urbana e o sistema de esgoto, queremos dar infraestrutura aos turistas e a população.

Como filhos da terra, que viveu toda sua vida aqui, queremos tudo isso tanto quanto a população que anseia. Todos que passaram a frente da prefeitura de Guamaré enfrentaram desafios mas deixaram suas contribuições. A nossa pretensão é ver Guamaré crescer e ser uma cidade saudável e atrativa em toda sua infraestrutura.

Blog Guamaré em Dia: Como arquiteto e secretário de obras você está disposto a ajudar o município?

Secretário Arthur Teixeira: Sim, lógico, como diria um grande arquiteto, “Arquitetura é um estado de espírito, e não uma profissão”. Le Corbusier. Do mesmo modo, percebo o quão profundamente o prefeito Eudes Miranda e o nosso líder e prefeito eleito Hélio Willamy, bem como todo seu grupo político, amam esse município e ultrapassam a linha da obrigatoriedade. Eles não fazem o que fazem porque são obrigados, mas porque sentem profundo prazer em ajudar as pessoas. Logo, eu como servidor, preciso absorver isso e fazer o mesmo. Para se dedicar a Guamaré, é necessário amar esse lugar!

Blog Guamaré em Dia: Você pretende ser candidato ao cargo de prefeito?

Secretário Arthur Teixeira: Com relação a uma possível candidatura, sou honesto em dizer que meu único foco atualmente é prestar contas à população sobre a responsabilidade que foi me foi oferecida e confiada na Secretaria de Obras.

Preciso servir as pessoas e dar resultado. Ninguém progride em lugar algum dividindo seu foco em vários objetivos. É bem verdade que venho de uma família política e sei que é natural a sucessão, dentro dos parâmetros da Lei.

Sei do nível de exigência que o cargo necessita e suponho, pela experiência vivida ao lado de quem governou, que o nível de entrega pessoal é muito alta. Portanto, apesar de não ser meu objetivo pessoal, sempre estarei disposto a servir a minha querida cidade onde for necessário.

Nenhuma expectativa futura deve interferir no que temos pra fazer hoje, e como temos muito a fazer, deixemos Deus conduzir nosso futuro. Concluiu.

