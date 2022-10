Exclusivo: Senador eleito Rogério Marinho no bate papo com o Guamaré em Dia

Com pauta dos jornalistas Celso Amâncio e Max Almeida, o Blog Guamaré em Dia conversou no início da tarde desta quarta-feira (26) com senador eleito Rogério Marinho (PL).

O bate papo aconteceu na Pousada Ebenezer em Guamaré, onde o político foi recebido para uma conversa com apoiadores no município.

Clique aqui e confira o vídeo: