Exclusivo: Tentativa de homicídio em Baixa do Meio

Tarde desta quinta-feira (01), movimentada na área policial em Guamaré para prender um homem ainda não identificado pela policia, que tentou matar sua própria esposa com uma arma branca.

Segundo as primeiras informações, ela foi socorrida em estado grave para a UPA 24 horas da comunidade de Baixa do Meio com varias perfurações no corpo.

O médico plantonista deve encaminhar a vitima para Natal devido à gravidade dos ferimentos.

Agentes da Policia Militar estão neste momento em diligências em busca de prender o acusado.

O clima no local ainda é tenso e de revolta no distrito pela brutalidade, e a vitima não teve chance de defesa.

Aguarde a reportagem completa!

(Visited 1 times, 1 visits today)