Vereador poderá jogar a tolha na sessão de hoje da câmara

Com o aparecimento do homem sobre a face da terra, iniciou-se uma árdua luta pela sobrevivência humana, em especial, quando se trata de sobreviver no campo político em Guamaré.

Este assunto SEMPRE merece uma atenção especial pelo o atual cenário que o município vivencia, visando uma provável eleição suplementar.

Por esta e outras razões, o blog foi informado agora pouco por um assessor parlamentar, que há um vereador descontente, desmotivado, e que poderá hoje em plena sessão usar a tribuna da casa do povo para jogar a toalha. Será?

Termo Jogar a toalha:

O gesto de jogar a toalha sinaliza a desistência, para evitar que o adversário faça um estrago maior com o lutador já massacrado.

Confesso que estou ansioso como cidadão e imprensa local para saber quem é, e divulgar neste espaço de noticias. Estou com uma pulga atrás da orelha pra saber de fato se isto vai mesmo acontecer.

De uma coisa eu sei e posso afirmar sem titubear, que enquanto estamos dormindo, reuniões politicas estão acontecendo pela madrugada na zona rural do município.

No cardápio, cafezinho, bolacha, galinha caipira e politica. A politica da cidade do ouro negro tá tão estranha que assusta. Oremos irmãos!