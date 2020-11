Execução à bala deixa dois mortos na zona rural da cidade de Jandaíra

Segundo o Blog Eurípedes Dias, a ocorrência aconteceu por volta das 03:00hs da madrugada deste domingo (22).

Uma casa foi invadida por homens não identificados que efetuaram vários disparo de arma de fogo deixando duas vitimas fatais.

O duplo homicídio ocorreu na rua nova na comunidade de Aroeira, zona rural da cidade de Jandaíra.

Segundo as primeiras informações, as vitimas são do município de João Câmara, mas ainda não se sabe o que motivo o crime. Um corpo está na porta da frente, e o outro no quarto da casa.

Os homens mortos foram identificados por Fabiano e Danilo, os corpos estão no local aguardando a chegada do ITEP.

Segundo informações um corpo está na porta da frente e o outro está no quarto da casa.

A Polícia Militar compareceu o local para realizar os procedimentos de praxe. Os agentes fizeram diligências na área em busca de prender os criminosos sem êxito. O caso será investigado pela 5ª Regional da Policial Civil de Macau.

(Visited 254 times, 254 visits today)