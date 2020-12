Execução à bala em Baixa do Meio

Agora apouco, foi registrada uma execução à bala na rodoviária da comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré. A vítima foi identificada por César.

Segundo as primeiras informações colhidas no local, cerca de quatro homens encapuzados chegaram num carro, e efetuaram vários disparos com arma de calibre 12 a queima roupa na vitima indo a óbito no local.

Neste exato momento a Polícia Militar realiza varias diligências na região em busca dos autores do homicídio.

Muitos curiosos estão no local em busca de noticias.

A 5ª Regional da Polícia Civil de Macau já foi informada da ocorrência e dará inicio as investigações.

Ainda não se sabe os motivos que levaram a execução da vítima, mas segundo a PM tudo leva a crê que foi acertos de contas.

A PM e GM isolaram o local até achegada do ITEP para realizar os procedimentos de praxe.

Aguarde mais notícias a qualquer momento.

