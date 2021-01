Expediente interno nos primeiros quinze dias de gestão não irá comprometer serviços

Uma das primeiras medidas após a posse do prefeito interino de Guamaré, Eudes Miranda, no dia 1º de janeiro, foi estabelecer o expediente interno nas repartições públicas do município, nos primeiros 15 dias da nova gestão que se inicia.

A medida foi justificada diante da necessidade de planejamento e adequações para uma melhor prestação do serviço público à população de Guamaré.

A decisão do prefeito interino não compromete os serviços e a tramitação de processos administrativos, haja vista que a Prefeitura de Guamaré dispõe da plataforma Guamaré Digital (1DOC), onde alguns serviços já são oferecidos à população e que permite o trâmite processual.

A Ouvidoria também funcional no canal digital (guamare.rn.gov.br).

(Visited 63 times, 63 visits today)