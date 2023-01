Fabricio Morais: Prefeito Arthur Teixeira nomeia NOVO Secretário de Saúde

O prefeito de Guamaré, Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, através da portaria Nº 020/2023 publicada nesta quarta-feira (04), no Diário Oficial do Município, nomeou, FABRICIO MORAIS DE ARAUJO, no cargo de Secretária Municipal de Saúde do município, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

Nota do Blog

O prefeito Arthur Teixeira acertou em ter nomeado para a pasta da Secretaria Municipal de Saúde, um profissional técnico de primeira. Um cara dedicado, inteligente, de sorrido largo, amigo de todos, e comprometido com as causas públicas do município que ele mora, ama e reside.

O novo secretário passa a ser a esperança de dias melhores para a saúde de Guamaré. Fabrício Morais será uma vitrine do governo do prefeito Arthur Teixeira, afinal, ele é servidor público do povo e da sociedade Guamareense.

Um cara que tem todas as qualidades de contribuir e muito para o crescimento e desenvolvimento da saúde do município e do governo. Mediante as suas ações, suas atitudes, seu comportamento, sua honestidade e sua vontade de ver as coisas acontecer como sempre teve por onde passou.

Como cidadão, servidor público e imprensa local fico feliz, e torcendo que Fabricio Morais possa acertar em tempo, para que a secretaria de saúde possa se desenvolver de hoje em diante com rumo e prumo. Só assim o secretário será lembrado no futuro pelo o bom trabalho prestado a população de Guamaré.