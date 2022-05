FAKE NEWS sobre sequestro de crianças que estão sendo espalhadas em Guamaré

Uma notícia falsa sobre sequestro de crianças está sendo compartilhada através das redes sociais e grupos de whatsapp em Guamaré é Fake News. A notícia ganhou força desde as primeiras horas da tarde de hoje (19), pois se tratava de três homens dando as características deles, e que estes estariam sequestrando crianças na cidade.

A notícia deixou muitos pais aflitos, mas a PM não chegou a receber qualquer notificação sobre desaparecimento de criança e, em contato com o Subtenente da PM Johnny Cruff, a corporação também foi informada que nenhum registro semelhante ao caso descrito nas redes sociais foi lavrado na cidade.

Mesmo assim, os agentes caíram em campo à procura dos três homens, mas nem precisou muito, pois eles ao tomar conhecimento dos fatos foram espontaneamente a delegacia se apresentar ao Subtenente e explicar a notícia falsa.

Na delegacia, eles disseram a autoridade policial que são trabalhadores ambulantes, que vende registro de mangueira para botijão de gás, que são pais de família e homens de bem, vende estes produtos de rua em rua e de porta em porta.

Relatou que a má noticia sobre eles lhe trouxe danos, porque ficaram comedo, e resolveram procurar a delegacia de policia. Disse ainda que talvez o fato deles serem vendedores de porta em porta, tenha causado espanto a alguém que resolveu denunciar sem consultar, mas que em toda casa eles se identificavam.

Estes, disseram ainda que moravam em Macau e que sobrevivia no momento como vendedores ambulantes. Eles foram identificados e se apresentaram como Agamenon Alves, Hudson Portinele, e Jakson Monteiro.

Eles prestaram depoimento e esclareçam os fatos e foram liberados pela polícia.

O subtenente informa que a polícia militar está nas ruas 24 horas por dia, caso alguém receba esta mensagem de texto ou áudio, considere a notícia uma fake news e não repasse adiante, ligue imediatamente para a policia militar através do numero (84) – 999369126, sua identidade será mantida em sigilo.

As Fake News têm se tornado uma grande força de desinformação e devido a isso o Blog Guamaré em Dia, assim como outros meios de comunicação e autoridades, aconselha que o munícipe somente consuma notícias de fontes confiáveis e de credibilidade e, no caso de dúvida, consulte as forças de segurança da cidade, nunca simplesmente repasse notícias duvidosas através das redes sociais.