Família Acolhedora: Guamaré avança na rede de proteção à criança e ao adolescente

A Prefeitura de Guamaré avança na política pública de assistência social. Na manhã desta quinta-feira (27), aconteceu uma reunião com a equipe do serviço “Família Acolhedora”, programa que vai funcionar sob a coordenação de Flávia Egipciana, com as presenças da Secretária titular da SEMAS, Juliana Câmara, do vereador Edinor Albuquerque e ainda da coordenação e das equipes dos CRAS, do CREAS, Conselho Tutelar e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lucila Tibúrcio e Sayonara Morais.

“Família Acolhedora” é um serviço de proteção especial, voltado às crianças e adolescentes do município que necessitam de acolhimento determinado pelo Poder Judiciário. O programa visa acolher esse público específico no seio de uma família, para que possa ser preservado o direito à convivência familiar e comunitária, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No encontro com a presença de toda a rede de cuidado e proteção a criança e o adolescente no município, a coordenadora do serviço ressaltou a necessidade de todo agirem de mãos dadas para o bom funcionamento e a articulação dessa Rede de Proteção.

“Estamos trabalhando ativamente para cadastrar e preparar as famílias acolhedoras, que na oportunidade irão receber um dos públicos prioritários da Assistência Social”, concluiu Flávia Egipciana.

(Visited 1 times, 1 visits today)