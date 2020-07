Família vence unida a covid em Guamaré

A notícia da cura foi motivo de comemoração para a família de Ivanildo Vieira e dona Maria da Glória, ele com 75 anos e ela com 71 anos. Além do casal, o filho Ivanilson de Melo, 48 anos, a neta Jasmim de Melo, 13 anos e o pequeno Isaque Nicolas de apenas três anos de idade, testaram positivo. A família venceu o inimigo invisível com muita fé e agradece os cuidados e a atenção que receberam da equipe da UBS1(Centro).

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde registra perto de 300 pessoas curadas no município e 91 pacientes em tratamento.

(Visited 59 times, 59 visits today)

Conselho Nacional dos Ouvidores do MP quer ouvir o cidadão na elaboração do Planejamento Estratégico Justiça nega pedido de suspenção da reabertura do comercio em Natal