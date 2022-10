Fátima Bezerra (PT) é reeleita governadora do Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra (PT), 67 anos, foi reeleita governadora do Rio Grande do Norte em primeiro turno, neste domingo (2).

Com 92,74% das urnas apuradas, ela recebeu 984.063 votos, ou 58,29% dos válidos, à frente de Fábio Dantas (Solidariedade), com 375.512 votos (22,24%), e Capitão Styvenson (Podemos), com 285.093 votos (16,89%).

Em 2018, Fátima havia sido a única mulher eleita governadora no país e teve a maior votação para o cargo na história do Rio Grande do Norte.