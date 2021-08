Pessoas próximas a Governadora Fátima Bezerra revelam que ela não teria a menor cerimônia de montar uma aliança do PT com o MDB no Rio Grande do Norte (RN) para às eleições de 2022. Inclusive, oferecendo a vaga de vice ao MDB.

Que tanto poderia ser Garibaldi Alves como Walter Alves.

Nota do Blog

Oremos irmãos!