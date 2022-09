Fátima percorrerá mais de 30 cidades oestenas a partir desta sexta-feira

A exato um mês das eleições, a região Oeste, que concentra o segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, receberá a primeira grande mobilização de campanha ao Governo do Estado nesta sexta-feira, 2. A caravana “O Melhor Vai Começar”, da governadora e candidata à reeleição Fátima Bezerra (PT), percorrerá mais de 30 municípios oestanos até quarta-feira, 7. Ela terá a companhia do candidato a vice-governador Walter Alves (MDB), do candidato a senador Carlos Eduardo (PDT) e de candidatos a deputado federal e estadual com base política na região.

A caravana dará largada no município de Patu, às 9h, com a coordenação do prefeito Rivelino Câmara (MDB), que também preside a Associação dos Municípios da Região Oeste Potiguar (AMORP). Na sequência, a caravana passará por Messias Targino, Janduís, Campo Grande, Upanema e chegará a Mossoró no início da noite.

A segunda maior cidade do RN terá mobilização especial, com a “Carreata da Esperança”. A concentração será na rua Marechal Deodoro, no largo da Cobal, às 18h. Depois, segue pelas ruas dos bairros Bom Jardim e Santo Antônio, zona norte, com encerramento no tradicional “Ferro de Engomar”, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a rua Delfim Moreira.

Em Mossoró, se juntarão à caravana de Fátima Bezerra os postulantes locais à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, como Isolda Dantas (PT), Marleide Cunha (PT), Larissa Rosado (União), Sandra Rosado (União), Professor Paulinho Silva (PCdoB), entre outros.

Neste sábado, 3, a caravana percorrerá Baraúna, a partir das 9h, depois segue para os municípios de Tibau, Grossos e Areia Branca, que ficam na chamada Costa Branca.

No domingo, 4, Fátima Bezerra fará campanha nos municípios de Portalegre, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Itaú, Severiano Melo, Apodi e Felipe Guerra.

Na segunda-feira, 5, a campanha de Fátima Bezerra passa por Umarizal, Olho d’Água do Borges, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Alexandria e Pilões.

Na terça-feira, 6, será a vez de Água Nova, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, José da Penha, Major Sales, Paraná, Luís Gomes e São Miguel.

Encerrando a maratona, na quarta-feira, 7, Fátima Bezerra leva caravana aos municípios Dr. Severiano, Encanto e promoverá carreata em Pau dos Ferros.