Fátima recebe ‘homenagens’ em buracos de estradas do RN

A população do Rio Grande do Norte está cansada de trafegar em estradas esburacadas e resolveu protestar de forma criativa. Agora, buracos nas ruas e estradas recebem uma placa com a foto da governadora Fátima Bezerra (PT) e a frase “Eu vou tapar o seu buraco”. A iniciativa tem chamado a atenção nas redes sociais e pode se tornar uma tendência, já que cada vez mais pessoas estão aderindo à ideia.

Se a moda pega, pode faltar gráfica para atender a alta demanda de impressões de cartazes destinados para cada buraco. A situação reflete o descontentamento da população com a falta de manutenção e investimentos nas estradas e ruas do estado.

Não existe sequer uma única estrada com boas condições de trafegabilidade. Blog Ismael Sousa