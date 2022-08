Fátima tem 36%; Styvenson está com 20% e Fábio com 13%, aponta pesquisa

A Pesquisa TN/Difusora/Consult mostra a candidata à reeleição, Governadora Fátima Bezerra (PT), em primeiro lugar, com 36,24% das intenções de votos na sondagem estimulada, na qual é apresentada a lista com os nomes de todos os candidatos ao governo do Estado. Em segundo lugar, aparece o senador Styvenson Valetim (Podemos), com 20,12% e em terceiro lugar vem o Ex-Deputado Fábio Dantas (SD), com 13%.

A pesquisa mostra também que dos eleitores entrevistados, entre os dias 24 e 27 deste mês, a candidata Clorisa Linhares (PMB) foi citada por 1,12% dos eleitores, seguida de Rosália Fernandes (PSTU), 0,41% e Danniel Morais (PSOL), 0,18%. Com 0,06% na preferência dos entrevistados, estão Rodrigo Vieira (DC), Nazareno Neris (PMN) e Bento (PRTB).

Já os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos foram 13,41% e não souberam dizer, 15,35%.

Na pesquisa foi utilizada uma amostra probabilística casual simples de 1.700 entrevistas, distribuída nas 12 regiões do Estado. A estratificação da amostra ocorreu com relação às variáveis sexo e idade com dados obtidos no TRE-RN. Os resultados da pesquisa estão sujeitos a um erro máximo permissível de 2.37%, com confiabilidade de 95%. A realização em sua etapa de campo ocorreu entre os dias 24/08/2022 e 27/08/2022.

TN