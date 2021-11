Febre Aftosa: Segunda etapa da campanha de vacinação acontece no mês de novembro

O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte – IDIARN deu início a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que seguirá até o fim do mês de novembro.

Nesta etapa, a vacinação é obrigatória apenas para os animais de 0 a 24 meses, correspondendo a 30% do rebanho atual, porém, todos os animais devem ser declarados.

O produtor cadastrado junto ao Instituto deve adquirir sua vacina em uma das lojas autorizadas a comercialização. Após isso, deve vacinar os animais e declarar o rebanho em um dos escritórios do IDIARN, da EMATER ou das Secretarias Municipais de Agricultura.

A febre aftosa é uma doença causada por um vírus que provoca febre e aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais, causando enorme perda na produção de leite e carnes.