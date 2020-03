Feira da Agricultura Familiar suspensa; mas população pode receber produto em casa

A Feira da Agricultura Familiar, que acontece semanalmente nos mercados públicos de Baixa do Meio e de Guamaré está suspensa temporariamente.

Os agricultores atendem às recomendações do decreto estadual, se protegendo e preservando a saúde dos clientes, no entanto, parte da produção pode ser entregue em casa com pedido pelo telefone.

Veja a nota da COODERG:

