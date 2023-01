Com o tema: “São Sebastião, Vocacionado pelo “amor”, começa nesta terça-feira (10), com procissão e missa, as festividades de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Baixa do Meio. A festa se estende até o dia 20 deste mês com uma vasta programação.

A organização acredita que a festa deste ano será uma das maiores de todos os demais anos. A missa será realizada ao lado da Igreja de São Sebastião, localizada no centro da comunidade.

Participe!