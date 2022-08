Festa dos Navegantes: Jantar da família reúne fies, autoridades politicas, e a população na orla da praia aratuá

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira, e a primeira da dama Daniella Rocha, ao lado do líder politico Hélio Willamy, atual secretário de articulação, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e do deputado Hermano Morais, participaram do jantar da família na noite deste sábado (13), realizado na orla da praia do Rio Aratuá.

Antes, foi realizada uma missa na paroquia de Nossa Senhora da conceição marcada por emoção e agradecimento dos fiéis a DEUS. O padre Gilvan Bezerra, aproveitou para agradecer o apoio recebido durante os festejos pela celebração de Nossa Senhora dos Navegantes.

Prestigiaram também vereadores, secretários de governo, o ex-prefeito Adriano Diógenes, e a comunidade católica. A igreja e a orla da praia aratuá ficaram pequenas para tanta gente que prestigiou a festa da padroeira dos pescadores.

A cidade comemora desde o ultimo dia 08, os festejos de Nossa Senhora dos Navegantes. Desde o primeiro dia da programação festiva na cidade, uma movimentação crescente de fiéis e devotos da santa tem sido registrada durante toda programação.

O tradicional jantar da família na noite deste sábado foi um dos pontos alto deste evento. A programação segue neste domingo com a regata das canoas, e na segunda com café e procissão marítima, que contará com a participação dos barcos pelos rios Aratuá e Miassaba.

Logo após será realizada a procissão terrestre, e o encerramento das festividades com a decida da bandeira e a queima de fogos pirotécnico.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: