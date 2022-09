Festa em Itaquera: Corinthians vence Fluminense e vai encarar Fla na final

A Copa do Brasil terá uma final envolvendo os dois clubes com as maiores torcidas do país. O Corinthians contou com a força da arquibancada, venceu o Fluminense por 3 a 0 na Neo Química Arena, na noite de hoje (15), e se classificou à decisão.

O triunfo foi construído com gols Renato Augusto, Giuliano e Felipe Melo, que fez contra. No embate pelo título, a equipe de Vítor Pereira terá o Flamengo — que eliminou o São Paulo — pela frente. O primeiro jogo será no dia 12 de outubro e o segundo em 19 de outubro.