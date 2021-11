Festa Surpresa: A única maneira de ter um amigo é sendo um!

A amizade é um dos maiores presentes que podemos ter nessa vida.

Com os amigos rimos, choramos, crescemos, caímos e eternizamos momentos únicos de alegrias.

Ter um amigo é um privilégio, por isso é sempre uma ótima escolha celebrar a amizade e agradecer por todas as pessoas que estão ao seu lado.

Foi exatamente o que aconteceu comigo no final da tarde desta terça-feira (09).

Confesso que não costumo publicar sobre meu aniversário nas redes sociais, é tanto que os seguidores do blog no facebook, Twitter e Instagram, não sabem deste momento impar na vida do editor do portal.

Hoje por uma razão muito especial, irão saber pela linda surpresa que tive feita pela Policia Militar de Guamaré a este blogueiro.

O comandante da cidade, Subtenente da PM Jhonny Cruff, juntamente com os demais PMs lotados no destacamento policial, e outros que fazem DOs, me proporcionaram um momento que era impossível não se emocionar pela simplicidade e carinho.

Quero de público agradecer não pelo bolo com refrigerante que me deixou feliz, mas agradecer por lembrarem-se deste amigo da segurança pública e formador de opinião.

São agentes de segurança que sempre tiveram atenção e respeito a minha pessoa e a minha família, e eu sou muito grato.

Agradeço em nome da pessoa do Subtenente Jhonny Cruff, da sua esposa Nayana Silva, e a todos os guerreiros que fazem a Policia Militar de Guamaré, pela lembrança, respeito e consideração.

Meu muito obrigado!